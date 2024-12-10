Истринские врачи спасли пенсионера с разрывом органов после падения с высоты

Истринские врачи успешно прооперировали пенсионера с разрывом органов после падения с высоты. Историю чудесного спасения рассказали в пресс-службе больницы.

Сообщается, что 72-летний мужчина поступил в больницу с критически низким артериальным давлением 50/20 и признаками шока от потери крови, однако открытого кровотечения не наблюдалось. Проведённая диагностика выявила повреждения органов брюшной полости и подтвердила внутреннее кровоизлияние.

«Мужчина упал с лестницы с высоты 3 метров. Спустя 1,5 часа был доставлен скорой в Истринскую больницу в критическом состоянии», — сообщает пресс-служба больницы.

Врачи провели экстренную операцию и ушили разрывы печени, селезёнки и почки. Кроме того, медики очистили брюшную полость от 2 литров скопившейся крови и восстановили её объем в организме за счёт донорской крови.

Заместитель главного врача по хирургии, врач-хирург Сергей Поликарпов рассказал, что операция длилась 45 минут и завершилась успешно. На 2 сутки пациент уже мог самостоятельно передвигаться. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, его выписали на амбулаторное лечение.