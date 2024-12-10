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10 декабря, 11:51

Сразу четверо школьников упали в обморок на линейке в Петербурге

«Mash на Мойке»: В Петербурге четверо детей упали в обморок на школьной линейке

В Приморском районе Санкт-Петербурга сразу четверо учеников упали в обморок во время утренней линейки в школе. Подростков госпитализировали, ещё 15 детям понадобилась помощь врачей. Предположительно, пострадавшие надышались парами хлорки, сообщает «Mash на Мойке».

По данным телеграм-канала, все дети жаловались на головокружение, слабость и тошноту. У некоторых из них также произошли панические атаки. Примечательно, что подростки отмечали стойкий запах хлорки в помещении, где проходило мероприятие. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В Роспотребнадзоре уведомили, что в учебном заведении были взяты пробы воздуха на аммиак, фенол, хлорид водорода и другие вредные вещества. По предварительной информации, превышений предельно допустимых показателей не обнаружено.

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Третьеклассница умерла от отёка мозга после урока физкультуры в Севастополе

Ранее Life.ru сообщал, что в Краснодаре четверых школьниц госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. Врачи стабилизировали состояние пострадавших, их жизням сейчас ничего не угрожает.

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Life.ru

Мария Любицкая
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