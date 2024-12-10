В Иркутской области спасли косулю, застрявшую в заборе

В Иркутской области сотрудники охотнадзора и ветеринарные специалисты спасли косулю, застрявшую в металлическом заборе. Об этом сообщили в региональной службе по охране и использованию объектов животного мира. Инцидент произошёл в СНТ «Авиатор» на Байкальском тракте. Животное, вероятно, попало в ловушку, убегая от собак, и не смогло пролезть между прутьями из-за накопленного к зиме жира.

В Иркутске спасли косулю. Видео © Telegram / Охотнадзор-38

Случайные прохожие, заметившие застрявшую косулю, попытались ей помочь, но, опасаясь нанести вред, вызвали профессионалов. На место оперативно прибыли сотрудники охотнадзора и ветеринар. После тщательного осмотра, не выявившего травм, косулю отпустили обратно в лес, подальше от населённых пунктов.

Специалисты отмечают, что животное не получило повреждений благодаря своевременному вмешательству. Жителей призывают не пытаться самостоятельно освобождать животных из ловушек, а обращаться к охотнадзору или спасателям. Это помогает минимизировать стресс и избежать травм у животных.

Подобные случаи, когда животные выходят к людям, нередко происходят в зимний период, когда дикие звери, привлечённые запахом еды или избегая хищников, заходят в населённые пункты. На этом же участке на Байкальском тракте было зафиксировано несколько инцидентов с косулями.

Например, осенью 2024 года в этом районе сообщалось о столкновениях автомобилей с косулями. Причиной мог стать поиск пищи. На этом участке также известны случаи, когда животных было необходимо спасти из воды, как в эпизоде с тонущей косулей на реке Лена.

Стоит напомнить, что водителям необходимо быть особенно внимательными в таких районах, где часто встречаются дикие животные, чтобы избежать ДТП.