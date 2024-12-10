Свердловские врачи спасли пенсионера, пережившего одновременно инфаркт и инсульт

Врачи в Екатеринбурге спасли 81-летнего пенсионера от одновременно случившихся инфаркта и инсульта. О случае сообщил департамент информационной политики Свердловской области.

Инцидент произошёл во время планового посещения городской клинической больницы №14. Пенсионер сопровождал в медучреждение жену, которой был назначен приём онколога. Мужчина упал по пути к кабинету доктора, у него отнялась правая сторона тела.

Персонал больницы быстро доставил пожилого человека в неврологическое отделение. При помощи томографии врачи подтвердили диагноз — инсульт. Мужчине провели процедуру по разжижению сгустка, который мешал нормальному мозговому кровообращению. Это помогло стабилизировать состояние пациента.

Однако вскоре после этого у пациента случился инфаркт миокарда. При его сочетании с инсультом резко возрастает риск летального исхода. «При этом инфаркт более опасен тем, что смерть может наступить мгновенно. Эти состояния развиваются зачастую на фоне гипертонии и стресса», — отметила врач-невролог Светлана Дёмина.

Медики вновь оказались на высоте и оперативно предприняли все необходимые меры для спасения жизни пенсионера. Спустя 10 дней его выписали из больницы, и сейчас он проходит амбулаторное лечение.

Этот случай подчёркивает важность своевременной медицинской помощи и быстрого реагирования в экстренных ситуациях. Быстрое определение первых признаков инсульта и инфаркта может спасти жизнь. Так, если вы заметили у человека нарушение мимики и речи, проблемы с координацией или же он ощущает боль за грудиной, важно немедленно вызвать скорую помощь.