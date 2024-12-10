В Москве 11 декабря пройдёт XV индийско-российский бизнес-диалог

11 декабря 2024 года в пресс-центре МИА «Россия сегодня» состоится XV Индийско-российский бизнес-диалог. С каждым годом это мероприятие становится всё более значимым, оставаясь важным элементом традиционного сотрудничества между Россией и Индией, активно поддерживаемого на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Отношения между Россией и Индией имеют глубокие исторические корни, основанные на взаимном доверии и уважении. Это подтверждается многосторонним стратегическим партнёрством двух стран. Особое значение приобретают бизнес и двусторонняя торговля, которые укрепляют стабильность и способствуют расширению экономического взаимодействия», – отметил советник Президента России, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Программа мероприятия охватит широкий спектр тем: от развития транспортной и финансовой инфраструктуры до проведения совместных научных исследований и образовательных инициатив. Участники особое внимание уделят вопросам расширения торговли, привлечения инвестиций, совершенствования промышленного производства и развития кадрового потенциала. Центральным событием станет пленарное заседание, на котором будут обсуждаться ключевые вызовы и перспективы двусторонней торговли, логистики и устойчивого экономического развития.

Среди приглашенных спикеров министр Правительства Москвы Сергей Черёмин, чрезвычайный и полномочный посол Индии в РФ Винай Кумар, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Индии Денис Алипов, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселёв и первый заместитель директора Фонда Росконгресс Андрей Реут.