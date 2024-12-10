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Регион
10 декабря, 13:03

В Курской области погиб один из последних представителей кереков в России

Могила одного из последних кереков. Обложка © VK / «Погиб на СВО»

Могила одного из последних кереков. Обложка © VK / «Погиб на СВО»

Во время боёв в Курской области погиб один из последних живых кереков — малой коренной народности России, корни которого уходят на Чукотку. Об этой трагедии сообщает паблик «Погиб на СВО» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что 55-летний Иван Таймагыр нёс службу в 810-й отдельной бригаде морской пехоты. Он был убит 13 сентября в ходе боевого столкновения. Прочих подробностей гибели не приводится.

По данным открытых источников, в 1959 году было около сотни представителей народности. В 2010 году себя кереками назвали лишь четыре человека, к 2021 году этот показатель увеличился до 23. Живы ли другие кереки — неизвестно.

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Недавно в Красноярске не стало подполковника милиции в отставке и последнего из подольских курсантов времён Великой Отечественной войны. Иван Шпагин скончался в возрасте 103 лет. После войны он ещё 30 лет отдал службе в органах.

Николай Рюмин
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