В Курской области погиб один из последних представителей кереков в России

Во время боёв в Курской области погиб один из последних живых кереков — малой коренной народности России, корни которого уходят на Чукотку. Об этой трагедии сообщает паблик «Погиб на СВО» в социальной сети «ВКонтакте».

Сообщается, что 55-летний Иван Таймагыр нёс службу в 810-й отдельной бригаде морской пехоты. Он был убит 13 сентября в ходе боевого столкновения. Прочих подробностей гибели не приводится.

По данным открытых источников, в 1959 году было около сотни представителей народности. В 2010 году себя кереками назвали лишь четыре человека, к 2021 году этот показатель увеличился до 23. Живы ли другие кереки — неизвестно.