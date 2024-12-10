S7 проверит пилота, которого поймали за просмотром гонок во время полёта

Авиакомпания S7 начала проверку информации о том, что пилот смотрел гонки с планшета во время посадки самолёта в Новосибирске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в авиакомпании.

«Действительно, в настоящий момент мы проводим проверку на основании появившейся в СМИ информации», — говорится в сообщении.

Авиакомпания напомнила о правилах «процедуры стерильной кабины», согласно которым запрещаются любые ненужные действия или разговоры в кабине пилотов во время наиболее ответственных этапов полёта, распространяющиеся на высотах до 3 тысяч метров. После достижения данной высоты один из пилотов управляет воздушным судном, а другой может перекусить или сделать перерыв.

Напомним, ранее в Сети распространилась фотография из кабины самолёта, на которой пилот смотрит на планшете трансляцию гонок. Всё происходило во время посадки в Новосибирске.