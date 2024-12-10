S7 проверит пилота, которого поймали за просмотром гонок во время полёта
РБК: S7 начала проверку информации о просмотре пилотом гонок во время полёта
Авиакомпания S7 начала проверку информации о том, что пилот смотрел гонки с планшета во время посадки самолёта в Новосибирске. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в авиакомпании.
«Действительно, в настоящий момент мы проводим проверку на основании появившейся в СМИ информации», — говорится в сообщении.
Авиакомпания напомнила о правилах «процедуры стерильной кабины», согласно которым запрещаются любые ненужные действия или разговоры в кабине пилотов во время наиболее ответственных этапов полёта, распространяющиеся на высотах до 3 тысяч метров. После достижения данной высоты один из пилотов управляет воздушным судном, а другой может перекусить или сделать перерыв.
Напомним, ранее в Сети распространилась фотография из кабины самолёта, на которой пилот смотрит на планшете трансляцию гонок. Всё происходило во время посадки в Новосибирске.
Ранее Life.ru сообщил, что пассажирский SJ-100 оснастят топовым автопилотом отечественной разработки. Система автоматического управления включает директивное управление на взлёте и полностью автоматическое — на остальных этапах. Также новаторские алгоритмы системы регулируют тягу двигателей, что позволяет облегчить нагрузку на пилота. Кроме того, система способна точно удерживать самолёт на осевой линии полосы.