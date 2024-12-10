Секс-коуч дал мужчинам советы по борьбе с преждевременной эякуляцией

Секс-коуч Рич Юзвяк предложил ряд рекомендаций для мужчин, страдающих от преждевременной эякуляции. Об этом сообщает издание Slate.

В своей рекомендации Юзвяк обратился к мужчине, который испытывает чрезмерное возбуждение и беспокойство из-за того, что не может доставить удовольствие своей жене. Этот человек пробовал кремы-пролонгаторы и пытался замедлить процесс, думая о чём-то несексуальном, но эти методы оказались неэффективными. Он заметил, что с предыдущей партнёршей у него не было подобных проблем, и даже получалось сохранять эрекцию после оргазма.

Рич Юзвяк предложил несколько стратегий для решения этой проблемы. Во-первых, он рекомендовал упражнения на осознанность, которые могут помочь мужчине лучше контролировать своё возбуждение. Также он отметил, что сексологи иногда назначают низкие дозы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина, которые относятся к группе антидепрессантов и могут помочь в подобных ситуациях.

Кроме того, Юзвяк сослался на рекомендации андролога Чарльза Уэлливера, который предложил практиковать метод «стоп-старт». Этот метод заключается в том, чтобы заниматься сексом до приближения оргазма, затем прерываться и повторять процесс несколько раз. Это может помочь мужчине лучше контролировать время наступления оргазма.

«Если все вышеперечисленные методы не приносят результата, советую переключить внимание с процесса проникновения на удовлетворение партнёрши до собственного оргазма. Это может снизить уровень стресса и уменьшить вероятность разочарования, когда кульминация всё же наступит», — сказал Рич Юзвяк.

Также секс-коуч рекомендовал обсудить с врачом возможность применения препаратов для поддержания эрекции, чтобы продлить половой акт после семяизвержения.