Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 12:53

«Моя боль»: Шоумен Александр Ревва рассказал о семейных разногласиях с мамой

Александр Ревва с женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arthurpirozhkov

Александр Ревва с женой. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / arthurpirozhkov

Александр Ревва, известный шоумен, столкнулся с непростыми семейными отношениями, которые стали предметом общественного обсуждения. «СтарХит» сообщает, что в недавнем интервью артист признался, что его отношения с матерью, Любовью Рачеевой, остаются напряжёнными. Мама Реввы, проживающая в Сочи, редко видится с сыном и его семьёй, что вызывает у неё недовольство.

Любовь Николаевна утверждает, что невестка Анжелика препятствует её общению с внучками, из-за чего она вынуждена покупать билеты на концерты, чтобы увидеть детей. «Я болею, уже старая, мне главное, чтобы сын помогал, но он не помогает», — поделилась она. Женщина также рассказала о недавних проблемах со здоровьем: сотрясении мозга и повышенном давлении, которые усугубляются отсутствием поддержки со стороны сына.

Александр, в свою очередь, выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. «К сожалению, отношения между мамой и женой всё хуже и хуже. Это моя боль», — отметил он на фестивале «Песня года». Несмотря на это, шоумен старается поддерживать семью, радуя супругу дорогими подарками и организуя романтические поездки. Недавно пара отметила 20-летие отношений пятой свадьбой на Мальдивах, где присутствовали только их дочери — Амели и Алиса.

Ситуация между матерью и сыном остаётся сложной, и Александр признает, что найти общий язык с мамой ему не удаётся. Тем не менее он продолжает заботиться о своей семье, надеясь, что со временем отношения наладятся.

Александр Ревва трогательно рассказал об удивительном звонке от Маслякова
Александр Ревва трогательно рассказал об удивительном звонке от Маслякова

Ранее сообщалось, что Александр Ревва не общается с матерью из-за своего высокомерия. Об этом Life.ru рассказал концертный директор, креативный продюсер Сергей Дворцов. По его словам, артист, несмотря на высокие гонорары, не помогает маме, которой приходится выживать на пенсию.

Валентина Раппопорт
  • Новости
  • Александр Ревва
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar