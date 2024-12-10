«Моя боль»: Шоумен Александр Ревва рассказал о семейных разногласиях с мамой

Александр Ревва, известный шоумен, столкнулся с непростыми семейными отношениями, которые стали предметом общественного обсуждения. «СтарХит» сообщает, что в недавнем интервью артист признался, что его отношения с матерью, Любовью Рачеевой, остаются напряжёнными. Мама Реввы, проживающая в Сочи, редко видится с сыном и его семьёй, что вызывает у неё недовольство.

Любовь Николаевна утверждает, что невестка Анжелика препятствует её общению с внучками, из-за чего она вынуждена покупать билеты на концерты, чтобы увидеть детей. «Я болею, уже старая, мне главное, чтобы сын помогал, но он не помогает», — поделилась она. Женщина также рассказала о недавних проблемах со здоровьем: сотрясении мозга и повышенном давлении, которые усугубляются отсутствием поддержки со стороны сына.

Александр, в свою очередь, выразил сожаление по поводу сложившейся ситуации. «К сожалению, отношения между мамой и женой всё хуже и хуже. Это моя боль», — отметил он на фестивале «Песня года». Несмотря на это, шоумен старается поддерживать семью, радуя супругу дорогими подарками и организуя романтические поездки. Недавно пара отметила 20-летие отношений пятой свадьбой на Мальдивах, где присутствовали только их дочери — Амели и Алиса.

Ситуация между матерью и сыном остаётся сложной, и Александр признает, что найти общий язык с мамой ему не удаётся. Тем не менее он продолжает заботиться о своей семье, надеясь, что со временем отношения наладятся.