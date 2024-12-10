Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 12:42

«Заячий стон» представит самую оптимистичную премьеру сезона «Маршрут перестроен»

Актёры Максим Амельченко, Виталий Боровик, Кирилл Петров и Алексей Поляков. Фото предоставлено Life.ru театром «Заячий стон»

Актёры Максим Амельченко, Виталий Боровик, Кирилл Петров и Алексей Поляков. Фото предоставлено Life.ru театром «Заячий стон»

17 января в Москонцерт Холл состоится событие, которое перевернёт привычное представление о театре: зрителей ждет самая оптимистичная премьера сезона — спектакль «Маршрут перестроен» от независимого комедийного театра «Заячий стон». И не просто спектакль, а увлекательное путешествие за счастьем, наполненное юмором, неожиданными поворотами сюжета и вдохновляющими моментами.

Каждый из нас хотя бы раз задумывался: «А что, если всё бросить и начать сначала?», «Что, если махнуть куда глаза глядят, не оглядываясь?». Герои спектакля решили не останавливаться на раздумьях и пустились в путь, где приключения поджидают за каждым поворотом. Их маршрут — это комедия, драма и немного философии в одном флаконе.

Постановка исследует этот вопрос с искренним юмором и лёгкой самоиронией. Герои, оставившие зону комфорта позади, сталкиваются с выбором, сомнениями и ситуациями, которые так знакомы каждому из нас.

Прима Мариинского театра Шакирова заявила, что ИИ не принесёт пользу балету
Прима Мариинского театра Шакирова заявила, что ИИ не принесёт пользу балету

«Маршрут перестроен» больше, чем просто спектакль — это захватывающий эмоциональный аттракцион в уникальном формате театрального стендапа, где искромётный смех переплетается с трогательными моментами, оставляя впечатления, к которым вы будете возвращаться снова и снова.

«В спектакле объединены сразу несколько жанров: комедия, драма и даже элементы мюзикла! Сценарий, созданный артистами квартета «Заячий стон», полон ярких диалогов, метких шуток и трогательных моментов, рождающих гармонию между смехом и глубокими размышлениями. Здесь нет случайных слов — каждая реплика попадает точно в цель, а сюжет захватывает и увлекает до самого финала», — рассказали Life.ru представители театра.

Актёры театра «Заячий стон» используют в постановке элементы интерактива, превращая зрителей в настоящих участников происходящего. В составе воспитанники театра «Ленком»: Максим Амельченко, Виталий Боровик, Кирилл Петров и Алексей Поляков. Квартет существует с 2015 года, получил известность по постановкам «Комедия о театре», «Комедия о смысле жизни», «Титаник» и «Маршрут построен».

Главная интрига «Золотого Граммофона»: в Большом театре состоялась репетиция уникального номера
Главная интрига «Золотого Граммофона»: в Большом театре состоялась репетиция уникального номера
Алексей Берковиц
  • Новости
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar