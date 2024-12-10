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Регион
10 декабря, 13:15

Путин выделил приоритет расходов бюджета России

Путин: Даже при нынешних сложностях власти выполнят все соцобязательства

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Российские власти пускают четверть бюджетных расходов на социальные обязательства, которые будут выполнены целиком. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Несмотря на известные внешние ограничения, на трудности, с которыми мы сталкиваемся, наша страна, государство выполняет все социальные обязательства. Так, на эти цели запланировано направить в предстоящие три года четверть расходов всего бюджета», — сказал глава государства.

Лидер добавил, что правильнее говорить об инвестициях, а не о расходах. Когда деньги направляются на зарплаты и пенсии, на здравоохранение, образование, культуру и спорт, это можно считать инвестицией в человеческий капитал, заключил Путин.

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Помимо этого, Владимир Путин отметил, что одним из важнейших приоритетов в работе властей является обеспечение здоровой и долгой жизни россиян. Он отметил, что это несёт фундаментальное значение.

Николай Рюмин
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