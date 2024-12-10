Путин выделил приоритет расходов бюджета России

Российские власти пускают четверть бюджетных расходов на социальные обязательства, которые будут выполнены целиком. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Несмотря на известные внешние ограничения, на трудности, с которыми мы сталкиваемся, наша страна, государство выполняет все социальные обязательства. Так, на эти цели запланировано направить в предстоящие три года четверть расходов всего бюджета», — сказал глава государства.

Лидер добавил, что правильнее говорить об инвестициях, а не о расходах. Когда деньги направляются на зарплаты и пенсии, на здравоохранение, образование, культуру и спорт, это можно считать инвестицией в человеческий капитал, заключил Путин.