Белоруссия запретила продавать гречку из России из-за несоответствия стандартам
Беларусь запретила продажу российской гречки из-за подозрений в фальсификате. Обложка © freepik.com / azerbaijan_stockers
Госстандарт Республики Беларусь ввёл запрет на ввоз и продажу гречневой быстроразваривающейся крупы, произведённой российской компанией «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Такое решение было принято на основании несоответствия продукции техническим регламентам Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Об этом пишет портал «Продукция и услуги Республики Беларусь».
Основной причиной запрета стали выявленные несостыковки между информацией на упаковке и реальным характеристикам продукта. В частности, как оказалось, гречневая крупа не соответствует заявленной скорости варки. На упаковке утверждается, что продукт обладает свойствами быстроразваривающейся крупы, однако при проведении проверки выяснилось, что время приготовления составляет 29 минут. В связи с этим, продукт был признан не соответствующим заявленным характеристикам и классифицирован как опасный.
«Продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается соответствующая сертификация», — заявили эксперты. Это нарушение влечёт за собой введение запрета на продажу, так как недостоверная информация о товаре может представлять опасность для потребителей.
Инцидент с гречневой крупой компании «Вега-инжиниринг» также стал поводом для обсуждения тенденций на рынке продуктов питания в Беларуси. В прошлом году гречневая крупа, как и многие другие товары, подешевела. Например, цена на крупу-ядрицу уменьшилась на 8,5 процента. Однако весной нынешнего года производители уже предсказывали, что в связи с падением доходов населения площадь посевов может быть уменьшена, что, в свою очередь, приведёт к росту стоимости продукта.
Напомним, недавно Британия признала зависимость от российской рыбы, отказавшись от новых пошлин. Дополнительные ограничения на поставки рыбной продукции из РФ на 2025 год отменены по решению министерства Великобритании по окружающей среде.