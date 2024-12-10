Белоруссия запретила продавать гречку из России из-за несоответствия стандартам

Госстандарт Республики Беларусь ввёл запрет на ввоз и продажу гречневой быстроразваривающейся крупы, произведённой российской компанией «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Такое решение было принято на основании несоответствия продукции техническим регламентам Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Об этом пишет портал «Продукция и услуги Республики Беларусь».

Основной причиной запрета стали выявленные несостыковки между информацией на упаковке и реальным характеристикам продукта. В частности, как оказалось, гречневая крупа не соответствует заявленной скорости варки. На упаковке утверждается, что продукт обладает свойствами быстроразваривающейся крупы, однако при проведении проверки выяснилось, что время приготовления составляет 29 минут. В связи с этим, продукт был признан не соответствующим заявленным характеристикам и классифицирован как опасный.

«Продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается соответствующая сертификация», — заявили эксперты. Это нарушение влечёт за собой введение запрета на продажу, так как недостоверная информация о товаре может представлять опасность для потребителей.

Инцидент с гречневой крупой компании «Вега-инжиниринг» также стал поводом для обсуждения тенденций на рынке продуктов питания в Беларуси. В прошлом году гречневая крупа, как и многие другие товары, подешевела. Например, цена на крупу-ядрицу уменьшилась на 8,5 процента. Однако весной нынешнего года производители уже предсказывали, что в связи с падением доходов населения площадь посевов может быть уменьшена, что, в свою очередь, приведёт к росту стоимости продукта.