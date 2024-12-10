Создатель Индекса Мишек предупредил о росте цен на морковь и курицу

С 28 ноября по 7 декабря Индекс Мишек увеличился на 1,7% после того, как на предыдущей неделе снизился на 4,2%. Об этом сообщил его автор, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов в интервью «Газете.ru».

Корзина Индекса Мишек включает 14 популярных товаров: мармеладные мишки Fruit-Tella и «Мишки косолапые», апельсиновый сок J-7, недорогой белый хлеб, морковь, бананы, сельдь «Матиас», молоко «Домик в деревне», подсолнечное масло «Олейна», куриная туша эконом-класса, чай «Акбар», сливочное масло «Простоквашино» и плавленый сыр «Фетакса». Этот индекс служит для мониторинга инфляции в стране.

В ноябре 2024 года Индекс Мишек показал рост на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. В течение года наблюдалось удорожание ряда товаров, включая чёрный чай, подсолнечное и сливочное масло, апельсиновый сок J-7, бананы, белый хлеб, сельдь «Матиас» и молоко. Также были зафиксированы и повышения цен на мармеладных мишек.

Абрамов добавил, что несмотря на наблюдающуюся тенденцию, такой индекс может помочь потребителям понять, какие товары наиболее сильно подорожали и, возможно, скорректировать свой бюджет с учётом этих изменений. Экономист также отметил, что наполнение корзины может быть обусловлено сезонными колебаниями или изменениями в производственных цепочках.

По расчётам экспертов, на конец ноября 2024 года цены на продукты из Индекса Мишек увеличились на 1,7% по сравнению с предыдущей неделей. В то же время Абрамов подчеркнул, что снижение стоимости некоторых товаров, например, сливочного масла, может сбалансировать рост цен на другие позиции в продуктовой корзине.