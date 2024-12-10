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Регион
10 декабря, 13:54

На митингах в Тбилиси задержали 15 россиян

Тбилиси проинформировал Москву о задержании 15 граждан России на митингах

Грузинская сторона проинформировала Россию, что в период с 28 ноября по 9 декабря 2024 года были задержаны 15 граждан РФ на митингах в Тбилиси. Об этом сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в грузинской столице.

«В соответствии с официальной информацией грузинской стороны, полученной Секцией интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии, в период с 28 ноября по 9 декабря 2024 года на территории Грузии были задержаны 15 граждан РФ», — говорится в сообщении.

Сейчас двое из задержанных находятся под административным арестом в изоляторе временного содержания, а один был освобождён в связи с истечением 24-часового срока. Ещё семь граждан России отпустят после истечения 48-часового срока.

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Напомним, в Тбилиси в ходе протестных акций, начавшихся 28 ноября, были задержаны более 400 человек. Уголовные дела возбудили против более 30 человек, административные меры были применены к 372 участникам. В отношении 62 из них было принято решение об административном аресте, более ста человек были оштрафованы.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / EvaL Miko

Алена Пенчугина
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