На митингах в Тбилиси задержали 15 россиян

Грузинская сторона проинформировала Россию, что в период с 28 ноября по 9 декабря 2024 года были задержаны 15 граждан РФ на митингах в Тбилиси. Об этом сообщила Секция интересов России при посольстве Швейцарии в грузинской столице.

«В соответствии с официальной информацией грузинской стороны, полученной Секцией интересов России при Посольстве Швейцарии в Грузии, в период с 28 ноября по 9 декабря 2024 года на территории Грузии были задержаны 15 граждан РФ», — говорится в сообщении.

Сейчас двое из задержанных находятся под административным арестом в изоляторе временного содержания, а один был освобождён в связи с истечением 24-часового срока. Ещё семь граждан России отпустят после истечения 48-часового срока.