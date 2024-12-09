Митингующие в Тбилиси сожгли гроб с чучелом основателя партии «Грузинская мечта»
Сторонники евроинтеграции Грузии устроили очередную вопиющую выходку напротив здания парламента республики. Участники антиправительственной акции принесли гроб с чучелом основателя и почётного председателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили, а затем сожгли его. Видеозапись произошедшего появилась в соцсети X.
Сожжение чучела Иванишвили. Видео © X / mari_nikuradze
Шествие стартовало на проспекте Руставели. Протестующие пронесли гроб через центральную улицу города и остановились лишь напротив новогодней ёлки на площади Свободы. Затем они сняли крышку гроба и продемонстрировали его содержимое: куклу Иванишвили, окружённую венками из цветов. Горящее ярким пламенем чучело вызвало у митингующих бурную реакцию: они аплодировали себе и сопровождали процесс одобрительными возгласами.
Ранее министр внутренних дел Грузии сообщил, что в ходе протестов было задержано более 400 человек. Среди них есть и один из идейных вдохновителей протестов. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе отметил, что оппозиции не удалось провернуть Майдан.
X / mari_nikuradze