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Регион
10 декабря, 14:11

Задержанный в Москве бомж оказался разыскиваемым миллиардером Чикалиным

В Москве задержали бездомного, который оказался разыскиваемым миллиардером

В Москве на станции метро «Тёплый стан» полиция остановила мужчину для проверки документов. Тот сообщил, что является бездомным и участником СВО. Как передаёт ТАСС, в результате выяснилось, что задержанным оказался миллиардер и бывший вице-президент «Евразбанка» Вячеслав Чикалин.

«Вячеслав Чикалин задержан на станции метро «Тёплый стан» в Москве при проверке документов. Он находился в розыске, его данные были в базе распознания лиц, что и позволило установить личность мужчины», — рассказали в правоохранительных органах.

На Чикалина заведено несколько уголовных дел по статьям о мошенничестве и хищении нескольких миллиардов рублей, по одному из дел он приговорён к пожизненному лишению свободы. Сейчас мужчина является участником СВО, а в Москву прибыл в отпуск.

Ранее россиян предупредили о новой форме мошенничества при помощи записи голоса коллег и начальника. Записи используют, чтобы обмануть жертву и выманить у неё деньги. Основной проблемой остаётся поведение людей, которые сами передают злоумышленникам свою личную информацию.

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Shutterstock / FOTODOM / Srdjan Randjelovic

Полина Никифорова
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