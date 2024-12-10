Задержанный в Москве бомж оказался разыскиваемым миллиардером Чикалиным

В Москве на станции метро «Тёплый стан» полиция остановила мужчину для проверки документов. Тот сообщил, что является бездомным и участником СВО. Как передаёт ТАСС, в результате выяснилось, что задержанным оказался миллиардер и бывший вице-президент «Евразбанка» Вячеслав Чикалин.

«Вячеслав Чикалин задержан на станции метро «Тёплый стан» в Москве при проверке документов. Он находился в розыске, его данные были в базе распознания лиц, что и позволило установить личность мужчины», — рассказали в правоохранительных органах.

На Чикалина заведено несколько уголовных дел по статьям о мошенничестве и хищении нескольких миллиардов рублей, по одному из дел он приговорён к пожизненному лишению свободы. Сейчас мужчина является участником СВО, а в Москву прибыл в отпуск.