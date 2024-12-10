Житель Екатеринбурга вместо нового iPhone купил кусок пластилина в плёнке

В Екатеринбурге произошёл необычный случай, который вызвал широкий интерес в местных СМИ. Мужчина приобрёл iPhone 15 в местном магазине «Эльдорадо» на улице Академика Шварца, 17. Однако вместо долгожданного смартфона в коробке он обнаружил кусок пластилина, пишет Ural Mash.

Житель Екатеринбурга получил пластилин вместо нового телефона. Видео © Telegram / Ural Mash

Как рассказал пострадавший, внешне упаковка устройства выглядела абсолютно нормальной, и никаких подозрений у него не возникло. Однако при вскрытии вместо дорогостоящего гаджета он обнаружил кусок коричневого пластилина, аккуратно завёрнутого в пищевую плёнку. Попытка обратиться за разъяснениями в службу поддержки магазина не принесла результата: сотрудники затруднились объяснить произошедшее. Более того, один из консультантов на месте сообщил, что подобные случаи уже случались ранее.

«При звонке в поддержку ничего толком не сказали, а по приходу в магазин первый попавшийся консультант сказал, что это не первый раз и сообщил о том, что сейчас принесёт новый телефон, но ушёл с концами» — рассказывает потерпевший.

Мужчина подал жалобу, которую обещали рассмотреть в течение десяти дней. Тем временем он остался без нового устройства. Однако позже в пресс-службе «Эльдорадо» заявили, что вопрос был полностью урегулирован: пострадавшему предоставят новый iPhone 15. Для устранения возможных сомнений процесс распаковки пройдёт в присутствии руководителя магазина. Дополнительно клиенту начислят бонусные баллы в качестве компенсации за неудобства.

Этот случай привлёк внимание не только общественности, но и правоохранительных органов. Пострадавший обратился с заявлением в полицию, где начали проверку. Итоги расследования помогут установить, каким образом подменили содержимое коробки и кто может быть к этому причастен.