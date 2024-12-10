Сломала рёбра и обе ноги: Появились подробности о состоянии пострадавшей от падения утеплителя девочки

Брат девочки, пострадавшей в результате падения утеплителя с крыши многоэтажного дома во Владивостоке, поделился подробностями о её здоровье. Он сообщил, что у сестры сломаны обе ноги и два ребра.

«Сейчас у неё одна нога — перелом, вторая — перелом со смещением. Два ребра сломаны. Позвоночник — сейчас точно не могут сказать врачи, вроде трещина, пока неясно», — отметил он в беседе с 360.ru.

Местные СМИ сообщают, что пострадавшая якобы прошла на огороженную сигнальной лентой территорию. Однако её брат опроверг эту информацию, утверждая, что сестра не заходила за ограждение, а просто проходила рядом с ним.