Сломала рёбра и обе ноги: Появились подробности о состоянии пострадавшей от падения утеплителя девочки
Брат пострадавшей от падения утеплителя в Приморье: Сестра сломала рёбра и ноги
Брат девочки, пострадавшей в результате падения утеплителя с крыши многоэтажного дома во Владивостоке, поделился подробностями о её здоровье. Он сообщил, что у сестры сломаны обе ноги и два ребра.
«Сейчас у неё одна нога — перелом, вторая — перелом со смещением. Два ребра сломаны. Позвоночник — сейчас точно не могут сказать врачи, вроде трещина, пока неясно», — отметил он в беседе с 360.ru.
Местные СМИ сообщают, что пострадавшая якобы прошла на огороженную сигнальной лентой территорию. Однако её брат опроверг эту информацию, утверждая, что сестра не заходила за ограждение, а просто проходила рядом с ним.
Напомним, ремонтные работы в столице Приморского края обернулись трагедией, в результате которой пострадала 15-летняя девочка. На неё упал блок с утеплителем, сорвавшийся с грузового крана. Прокуратура проводит доследственную проверку.
Life.ru