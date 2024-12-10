Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 14:44

Сломала рёбра и обе ноги: Появились подробности о состоянии пострадавшей от падения утеплителя девочки

Брат пострадавшей от падения утеплителя в Приморье: Сестра сломала рёбра и ноги

Брат девочки, пострадавшей в результате падения утеплителя с крыши многоэтажного дома во Владивостоке, поделился подробностями о её здоровье. Он сообщил, что у сестры сломаны обе ноги и два ребра.

«Сейчас у неё одна нога — перелом, вторая — перелом со смещением. Два ребра сломаны. Позвоночник — сейчас точно не могут сказать врачи, вроде трещина, пока неясно», — отметил он в беседе с 360.ru.

Местные СМИ сообщают, что пострадавшая якобы прошла на огороженную сигнальной лентой территорию. Однако её брат опроверг эту информацию, утверждая, что сестра не заходила за ограждение, а просто проходила рядом с ним.

Напомним, ремонтные работы в столице Приморского края обернулись трагедией, в результате которой пострадала 15-летняя девочка. На неё упал блок с утеплителем, сорвавшийся с грузового крана. Прокуратура проводит доследственную проверку.

В Приморье мужчина накачался наркотиками, сел за руль и сбил двух детей
В Приморье мужчина накачался наркотиками, сел за руль и сбил двух детей
Обложка ©

Life.ru

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar