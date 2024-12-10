Байден не стал дожидаться конца своего срока и «забил» на работу уже сейчас

После победы Дональда Трампа на выборах действующий лидер США Джо Байден отстранился от своих обязанностей. Его однопартийцы и администрация уверены, что лидер страны ушёл из Овального кабинета ещё несколько недель назад. Между тем, согласно законодательству, 82-летний политик пробудет на посту президента до 20 января.

«Джо Байден остаётся на посту президента Соединенных Штатов ещё 42 дня. Среди представителей Демократической партии, в Капитолии и даже в его собственной администрации царит ощущение, что он покинул Овальный кабинет ещё несколько недель назад», — пишет издание Politico.

Один из представителей партии заявил, что в Белом доме сейчас царит полный вакуум. Чиновники утверждают, что Байден безответственно отнёсся к последним неделям своего срока. Действующий лидер страны сейчас не даёт незапланированных заявлений и избегает вопросов о победе Трампа.