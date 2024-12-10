ГД вводит уголовную ответственность за неоднократную продажу вейпов детям

На пленарном заседании в первом чтении Государственная дума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу несовершеннолетним табачной продукции, никотиносодержащей продукции, кальянов, а также устройств для потребления никотиносодержащей продукции.

Между тем депутаты предложили полностью запретить продажу вейпов в России. Авторы инициативы приводят данные, согласно которым число использующих вейпы подростков выросло на начало 2023-го в десять раз по сравнению с 2011 годом. Всё делом в том, что вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, «однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей».