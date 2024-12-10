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Регион
10 декабря, 14:19

ГД вводит уголовную ответственность за неоднократную продажу вейпов детям

Госдума вводит уголовную ответственность за неоднократную продажу вейпов детям. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

Госдума вводит уголовную ответственность за неоднократную продажу вейпов детям. Обложка © Life.ru / Kandinsky 3.1

На пленарном заседании в первом чтении Государственная дума приняла законопроект о введении уголовной ответственности за неоднократную продажу несовершеннолетним табачной продукции, никотиносодержащей продукции, кальянов, а также устройств для потребления никотиносодержащей продукции.

Закон был внесён в Госдуму группой депутатов во главе с председателем палаты парламента Вячеславом Володиным. Новые нормы предлагается включить в статью 151.1 Уголовного кодекса России (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции).

Между тем депутаты предложили полностью запретить продажу вейпов в России. Авторы инициативы приводят данные, согласно которым число использующих вейпы подростков выросло на начало 2023-го в десять раз по сравнению с 2011 годом. Всё делом в том, что вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам, «однако он наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих его людей».

Когда в России запретят вейпы и электронные сигареты
Когда в России запретят вейпы и электронные сигареты
Алена Пенчугина
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