Выпускницами программы «Женщина-лидер» стали 1620 женщин из 42 стран мира

Более 1600 женщин из 86 регионов России и ещё более 40 стран мира стали выпускницами образовательной программы «Женщина-лидер» мастерской управления «Сенеж». Об этом на пресс-конференции сообщила проректор мастерской, координатор программы Мария Афонина. Программа реализуется с 2020 года.

«2024 год стал для программы «Женщина-лидер« годом прорыва, во-первых, мы выпустили наш юбилейный, десятый, поток, и этим потоком стал наш поток международный. Всего с 2020 года мы провели 11 потоков <…>, всего у нас на настоящий момент 1 620 выпускниц», — сказала Афонина на пресс-конференции в ТАСС, уточнив, что выпускницы представляют 42 страны и 86 регионов страны.

Координатор также уточнила, что программа определяет перед собой следующую миссию — создание сообщества «сильных женщин, которые трудятся на благо России». Примечательно, что значительных результатов достигают участницы из самых разных уголков страны. Так, уточнила, Афонина, выпускницами потока «Женщина-лидер. Север и Дальний Восток» стали 116 участниц из 19 регионов. Им удалось в общем сложности разработать 20 социальных проектов для поддержки детей и взрослых. Афонина также упомянула проект участниц специального потока программы «Женщина-лидер. Флотские города», которые разработали механизмы поддержки и адаптации участников спецоперации (СВО), их близких, а также предложили способы улучшение качества жизни во флотских городах.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, мастер программы «Женщина-лидер» Галина Карелова подчеркнула, что только за прошедший год программу успешно усвоили четыре образовательных потока.

Программа «Женщина-лидер» призвана формировать и развить сообщества успешных женщин, которые готовы принимать непосредственное участие в решении значимых социально-экономических задач России и продвигать женскую повестку в стране и мире.