Пушкин по-осетински: во Владикавказе состоялась премьера «Руслана и Людмилы»

В столице Северной Осетии состоялось знаковое культурное событие: впервые на осетинский язык была переведена и представлена публике поэма Александра Пушкина «Руслан и Людмила». Мультимедийный концерт, прошедший в Академическом русском театре им. Е. Вахтангова, стал результатом совместных усилий Союза театральных деятелей РСО-Алания и Государственной филармонии РСО-Алания. Об этом рассказала Фатима Пагиева, один из организаторов мероприятия, в беседе с ТАСС.

«Мультимедийный концерт прошёл в Академическом русском театре им. Е. Вахтангова во Владикавказе. Была представлена поэма “Руслан и Людмила”, которая на сцене трансформировалась в удивительное аудиовизуальное представление», — поделилась Пагиева.

Поэма Пушкина, благодаря таланту переводчика Залины Басиевой, обрела новую жизнь на осетинской земле. На сцене она превратилась в захватывающее аудиовизуальное представление, где классические строки сплетались с современной графикой и музыкой. Зрители погрузились в волшебный мир пушкинской сказки, ожившей благодаря ярким декорациям, костюмам и эффектам.

К поэтическому прочтению присоединился оркестр национальных инструментов «Иристон» под управлением Олега Ходова. Звучание традиционных осетинских инструментов в сочетании с классической музыкой Михаила Глинки создало неповторимую атмосферу, подчеркнув многогранность культурного наследия региона.

Представление поэмы Пушкина на осетинском языке — это значимое событие для культурной жизни республики. Проект не только познакомил широкую аудиторию с классической русской литературой, но и способствовал укреплению национального самосознания. Перевод поэмы на местный язык — это также важный шаг в сохранении и популяризации родного для осетин языка и культуры.

Успех этого проекта открывает новые перспективы для дальнейшего сотрудничества между творческими коллективами Северной Осетии и других регионов России. В планах организаторов — создание новых мультимедийных спектаклей, основанных на классических произведениях русской и осетинской литературы.