10 забытых новогодних фильмов СССР, которые стоит посмотреть перед наступлением 2025 года

Советское кино, посвящённое Новому году, обладает уникальной атмосферой, которая сочетает тёплую наивность, искреннюю романтику и юмор. Хотя многие помнят культовые ленты вроде «Иронии судьбы», другие фильмы той эпохи, созданные с неменьшим вдохновением, остались в тени. Life.ru собрал для вас подборку из десяти забытых, но достойных фильмов СССР, которые помогут окунуться в магию советского Нового года.

«Что-то с телефоном» (1979)

Кадр из фильма «Что-то с телефоном», режиссёр Константин Осин, сценарист

Анатолий Гребнев, Кир Булычёв / Kinopoisk

Этот фильм — яркий пример советской фантастической мелодрамы. Главный герой пытается дозвониться до своей подруги, но случайно соединяется с девочкой из 1942 года. Контакт через время становится началом удивительных событий. Картина не только захватывает сюжетной интригой, но и заставляет задуматься о судьбе, о том, что прошлое и настоящее связаны тонкими нитями человеческих чувств. Особенно интересно наблюдать за деталями эпох — от телефонов с вращающимся диском до ретрообстановки квартир.

«Запасное колесо» (1979)

Кадр из фильма «Запасное колесо», режиссёр Амиран Дарсавелидзе, сценарист Реваз Габриадзе / Kinopoisk

Сюжет фильма разворачивается в живописных грузинских горах, где снежная зима становится не просто фоном, а полноправным героем истории. Молодая женщина оказывается в сложной ситуации — её машина сломалась на дороге, и только случайный прохожий может ей помочь. Между ними завязывается неожиданная связь. Этот фильм — больше, чем простая романтическая история: это размышление о человеческой доброте, случайных встречах и судьбе. Сочные грузинские пейзажи и национальная музыка делают картину настоящим визуальным праздником.

«Серебряное ревю» (1970)

Кадр из фильма «Серебряное ревю», режиссёр Владимир Гориккер, сценарист Владимир Гориккер / Kinopoisk

Редкое сочетание театральности и кинематографичности: этот фильм представляет собой грандиозное шоу на льду. Легенда о любви Икара и Снегурочки представлена через танцы, костюмы и фантастическое освещение. Картина переносит зрителя в настоящую зимнюю сказку, где каждая сцена — это праздник для глаз. «Серебряное ревю» напоминает о волшебстве, которое можно найти в искусстве, и поднимает настроение даже самым холодным вечером.

«Снежная сказка» (1959)

Кадр из фильма «Снежная сказка», режиссёр Алексей Сахаров, сценарист

Виктор Виткович / Kinopoisk

На первый взгляд это детская история о том, как оживают снежные бабы, но на деле — глубокая аллегория о течении времени. В центре сюжета борьба между Старым годом и Новым годом, которая символизирует смену эпох и обновление жизни. Евгений Леонов создаёт трогательный образ Старого года, вызывая у зрителей улыбку и лёгкую грусть. Фильм наполнен философским смыслом, который делает его интересным и детям, и взрослым.

«Глубокие родственники» (1982)

Кадр из фильма «Глубокие родственники», режиссёр Сергей Ашкенази, сценарист Виктория Токарева / Kinopoisk

Романтическая драма поднимает сложные темы любви, измены и прощения. Героиня покидает мужа ради его лучшего друга, но накануне праздника герои начинают искать путь к примирению. Фильм отличается своей честностью и реалистичностью — в нём нет чётких границ между добром и злом, а персонажи сталкиваются с такими же сложностями, как и зрители. Это кино для тех, кто любит думать и сопереживать.

«Детский мир» (1976)

Кадр из фильма «Детский мир», режиссёр Валерий Кремнев, сценарист Рита Беляковская / Kinopoisk

Что может быть трогательнее, чем история отца, который ищет идеальный подарок для своего ребёнка? Главный герой сталкивается с курьёзными и забавными ситуациями, но в итоге понимает, что самое главное — это внимание и любовь. Этот лёгкий, но глубокий фильм напоминает зрителям о важности семейных ценностей, что особенно актуально в Новый год.

«Как рождаются тосты» (1962)

Кадр из фильма «Как рождаются тосты», режиссёр Оскар Герц, сценарист Василий Сухаревич / Kinopoisk

Эта сатирическая комедия — настоящий подарок для любителей тонкого юмора. Подготовка новогоднего вечера в учреждении превращается в череду абсурдных ситуаций. В фильме отлично передана атмосфера советского коллективизма с его особенностями: бюрократией, обязательными речами и традициями. Финал — праздничный тост за длинным столом — станет для зрителей приятным завершением забавной истории.

«Снегурочку вызывали?» (1985)

Кадр из фильма «Снегурочку вызывали?», режиссёр Валентин Морозов, сценарист Станислав Александров / Kinopoisk

Новая работа в костюме Снегурочки становится для героини началом настоящего приключения. Её напарник, водитель, изображающий Деда Мороза, оказывается тем самым человеком, который меняет её жизнь. Добрая и трогательная история о том, как праздник способен объединить людей. Ирина Алфёрова и Владимир Меньшов создают дуэт, который невозможно не полюбить.

«Похищение» (1969)

Кадр из фильма «Похищение», режиссёр Юрий Сааков, сценарист Зиновий Паперный / Kinopoisk

Фильм представляет собой сочетание комедии и музыкального представления. В сюжете — попытка организаторов праздника «похитить» артистов для концерта, что оборачивается чередой курьёзных ситуаций. Картина насыщена выступлениями звёзд советской эстрады, которые делают её настоящим праздником для зрителей.

«Нужные люди» (1986)

Кадр из фильма «Нужные люди», режиссёр Владимир Алеников, сценарист Лион Измайлов / Kinopoisk

Сатирическая лента о том, как в советские времена решались вопросы «по знакомству». Этот фильм остаётся памятником эпохе, а ирония, яркие актёрские образы и лёгкий юмор делают его достойным внимания.