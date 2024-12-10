Путин в Кремле провёл встречу с министром обороны Индии

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кадры со встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Встреча Владимира Путина и Раджнатха Сингха в Кремле. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Владимир Путин принял в Кремле министра обороны Индии Сингха, находящегося в РФ с рабочим визитом», — поделился Песков.

Глава Минобороны Индии прибыл в Россию ещё в воскресенье. В понедельник он принял участие в церемонии передачи ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil в Калининграде.