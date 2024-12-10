Специальная военная операция (СВО)
Ситуация в Сирия
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 15:31

Путин в Кремле провёл встречу с министром обороны Индии

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кадры со встречи опубликовала пресс-служба Кремля.

Встреча Владимира Путина и Раджнатха Сингха в Кремле. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»

«Владимир Путин принял в Кремле министра обороны Индии Сингха, находящегося в РФ с рабочим визитом», — поделился Песков.

Глава Минобороны Индии прибыл в Россию ещё в воскресенье. В понедельник он принял участие в церемонии передачи ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil в Калининграде.

В Москве 11 декабря пройдёт XV индийско-российский бизнес-диалог
В Москве 11 декабря пройдёт XV индийско-российский бизнес-диалог

Ранее сообщалось, что Индия ждёт миллиардной сделки с Россией по оборонной технике. По данным СМИ, Нью-Дели планирует подписать договор о покупке у Москвы улучшенной радиолокационной системы раннего предупреждения дальнего действия «Воронеж» на сумму более четырёх миллиардов долларов. Подобные установки имеются лишь у нескольких мировых держав.

Обложка ©

Telegram / «Кремль. Новости»

Алена Пенчугина
  • Новости
  • Путин
  • Индия
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar