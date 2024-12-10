Путин в Кремле провёл встречу с министром обороны Индии
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Кадры со встречи опубликовала пресс-служба Кремля.
Встреча Владимира Путина и Раджнатха Сингха в Кремле. Видео © Telegram / «Кремль. Новости»
«Владимир Путин принял в Кремле министра обороны Индии Сингха, находящегося в РФ с рабочим визитом», — поделился Песков.
Глава Минобороны Индии прибыл в Россию ещё в воскресенье. В понедельник он принял участие в церемонии передачи ВМС Индии фрегата проекта 11356 Tushil в Калининграде.
Ранее сообщалось, что Индия ждёт миллиардной сделки с Россией по оборонной технике. По данным СМИ, Нью-Дели планирует подписать договор о покупке у Москвы улучшенной радиолокационной системы раннего предупреждения дальнего действия «Воронеж» на сумму более четырёх миллиардов долларов. Подобные установки имеются лишь у нескольких мировых держав.
Telegram / «Кремль. Новости»