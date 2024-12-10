Россиянам озвучили цену базового набора для приготовления оливье в 2024 году

В 2024 году россиянам придётся потратить больше на традиционные новогодние блюда. Стоимость салата «Оливье» выросла на 2,35%, а приготовление селёдки под шубой подорожало на 13%, сообщает aif.ru со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ) и Росстат. Эксперты АКОРТ рассчитали, что базовый набор ингредиентов для «Оливье» на четырёх человек обойдётся почти в 400 рублей.

«Стоимость базового набора для приготовления популярного новогоднего салата “Оливье” на 4 персоны, включая картофель, солёные огурцы, яйца, варёную колбасу, консервированный горошек, лук, морковь и майонез, в крупных торговых сетях – членах АКОРТ за год выросла на 2,35% до 356 рублей», — рассказали в Ассоциации и уточнили, что для подсчётов использовали цены на самые доступные продукты питания.

Особенно заметно подорожали овощи — картофель, репчатый лук и консервированный горошек. Картофель, например, вырос в цене на 65 процентов. Цены на яйца и варёную колбасу, напротив, снизились.

В разных регионах стоимость новогоднего стола варьируется. Дешевле всего накрыть праздничный стол в Мордовии и Удмуртии — там покупка всех продуктов для праздника обойдётся в 7,1 тысяч рублей. А вот в Москве новогодние торжества будут стоить 10,5 тысячи. Дороже всего обойдётся новогодняя подготовка жителям Чукотки — им придётся выложить около 16 тысяч рублей,

Напомним, что история салата «Оливье» уходит корнями в девятнадцатый век, а создателем всеми любимого блюда стал французский шеф-повар Люсьен Оливье, который работал в московском ресторане «Эрмитаж». Оригинальный рецепт отличался от того, который мы знаем сейчас: он включал рябчиков и раковые шейки. Со временем ингредиенты адаптировались под доступные продукты. Сегодня салат «Оливье» остаётся неизменным символом новогоднего стола в России.