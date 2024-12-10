Петербуржцы смогут всю новогоднюю ночь ездить на метро и наземном транспорте

В Санкт-Петербурге в новогоднюю ночь жители и гости города смогут воспользоваться круглосуточным метро и наземным транспортом. Такое решение принято властями для комфортного перемещения в период празднования Нового года. Об этом заявил глава комитета по культуре Фёдор Болтин на заседании правительства города.

С 18:00 31 декабря движение автомобилей по Невскому проспекту будет перекрыто, чтобы обеспечить безопасность пешеходов и создать праздничную атмосферу. Основные гуляния начнутся на Дворцовой площади и Невском проспекте с 23:00.

С 21:00 31 декабря до 03:00 1 января фасад Штаба Гвардейского корпуса украсит световое шоу, включающее проекции по мотивам сказочных сюжетов. В полночь на мультимедийных экранах будет транслироваться новогоднее обращение президента России Владимира Путина. Такие мероприятия позволят создать праздничное настроение и подарить жителям города незабываемые впечатления.

Губернатор Александр Беглов поручил Комитету по вопросам законности, правопорядка и безопасности обеспечить контроль всех запланированных мероприятий. Власти города находятся в тесном контакте с МЧС и МВД для координации действий и предотвращения возможных инцидентов.

Праздничное оформление города включает более 11 тысяч элементов, размещённых по 700 адресам. В Петербурге установят 84 искусственных ели, а главное праздничное дерево, доставленное из Выборгского района Ленинградской области, разместится на Дворцовой площади. Там же откроется катальная горка. Дополнят атмосферу обновлённые световые инсталляции на Московском проспекте, в Александровском саду и на Володарском мосту. Также на набережной Фонтанки организуют новый рождественский туристический маршрут.

Подготовка к празднованию Нового года обойдётся городскому бюджету в 1,5 млрд рублей. Эти средства будут потрачены на уличные украшения, ярмарки, установку елей, ледовые скульптуры и культурную программу, что позволит создать яркое и запоминающееся празднование для всех жителей и гостей Северной столицы.