Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с неизвестной болезнью в Нигерии

В Нигерии зафиксировали вспышку нового вируса. Им уже заразились несколько человек, трое из которых скончались. В Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию на контроле.

«В Нигерии зарегистрированы несколько случаев заболевания, происхождение которого пока не установлено, причём три из них завершились летальным исходом. Некоторое число заболевших находится в критическом состоянии, при этом в открытых источниках симптомы болезни не раскрыты», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что на российской границе функционирует система «Периметр», которая работает в режиме реального времени. Эта система предназначена для анализа эпидемических рисков и выявления граждан с симптомами инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.