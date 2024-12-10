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Регион
10 декабря, 18:08

Роспотребнадзор взял на контроль ситуацию с неизвестной болезнью в Нигерии

В Нигерии зафиксировали вспышку нового вируса. Им уже заразились несколько человек, трое из которых скончались. В Роспотребнадзоре заявили, что держат ситуацию на контроле.

«В Нигерии зарегистрированы несколько случаев заболевания, происхождение которого пока не установлено, причём три из них завершились летальным исходом. Некоторое число заболевших находится в критическом состоянии, при этом в открытых источниках симптомы болезни не раскрыты», — говорится в сообщении ведомства.

В Роспотребнадзоре добавили, что на российской границе функционирует система «Периметр», которая работает в режиме реального времени. Эта система предназначена для анализа эпидемических рисков и выявления граждан с симптомами инфекционных заболеваний, прибывающих из стран с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией.

Также на контроле у Роспотребнадзора находится ситуация с неизвестным вирусом в Конго. Его жертвами уже стали более 140 человек. Симптомы этого заболевания схожи с гриппом, заболевшие жалуются на температуру и головные боли.

11-летняя девочка с подозрением на вирус Коксаки умерла в Ростове
11-летняя девочка с подозрением на вирус Коксаки умерла в Ростове
Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Mongkolchon Akesin

Полина Никифорова
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