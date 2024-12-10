В России начали продавать духи с ароматом Челябинска

Бренд SOUL OF RUSSIA представил новую линейку парфюмерной воды, вдохновлённой ароматами различных российских городов и регионов. Одним из самых обсуждаемых стал аромат Челябинска, который теперь можно приобрести за 1361 рубль за флакон объёмом 100 миллилитров. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

Коллекция SOUL OF RUSSIA включает экземпляры, символизирующие не только Челябинск, но и другие знаковые места России. В ассортименте бренда представлены парфюмы с ароматами Карелии, Байкала, Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Мурманска, Калининграда, Ростова-на-Дону и многих других.

Парфюмеры бренда стремились передать уникальные черты каждого региона, создавая ароматы, которые вызывают ассоциации с природой и культурой этих мест. Например, букет Карелии может напомнить о свежести лесов и озёр, тогда как парфюм Москва, вероятно, отразит динамичную атмосферу столицы.

Запуск этой коллекции вызвал интерес не только среди жителей перечисленных городов, но и у тех, кто хочет привнести частичку России в свой повседневный образ. Парфюмерная вода от SOUL OF RUSSIA стала своеобразным сувениром, который можно подарить друзьям или оставить себе на память о путешествиях по стране.

Бренд SOUL OF RUSSIA не только расширил границы традиционной парфюмерии, но и предложил новый способ почувствовать связь с родными местами через ароматы.