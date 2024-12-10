Оперная певица Хибла Герзмава станет наставницей в новом сезоне шоу «Голос»
Хибла Герзмава. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / hiblagerzmava
«Первый канал» начал съёмки нового сезона вокального шоу «Голос». Одним из наставников в этом сезоне станет знаменитая российская оперная певица Хибла Герзмава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.
«Голос» продолжает обновлять состав наставников, и на этот раз кресло одного из них займет Хибла Герзмава — выдающаяся артистка, чья оперная карьера вдохновляет миллионы. Её участие в проекте обещает привнести новые музыкальные краски и глубину в шоу. Как сообщает пресс-служба канала, Герзмава уже готова поделиться своим уникальным опытом и профессиональными знаниями с участниками.
Вместе с оперной артисткой в команде наставников будут работать другие звёзды. Уже подтвердили своё участие в шоу рэпер Баста, певица Полина Гагарина и музыкант Антон Беляев. Ведущей шоу по-прежнему останется Яна Чурикова, которая уже зарекомендовала себя в предыдущих сезонах.
Хибла Герзмава в интервью рассказала, что для неё важно передать участникам не только вокальные знания, но и философию настоящего искусства. «Настоящий певец должен петь разную музыку, быть одинаково блистательным в разных жанрах. Для этого нужно воспитать голос. Ещё важно быть тёплым на сцене, обнимать голосом, как я часто говорю моим ученикам. В чём секрет? В том, чтобы развивать гибкость голоса, чувство эстетики, умение слушать себя, умение подбирать правильный стиль и репертуар — и это главное, чему я, как наставник, хочу научить», — поделилась своим видением певица.
Герзмава также отметила, что она не ищет «форматных» певцов, ей важен индивидуальный подход к каждому участнику. В шоу «Голос» она намерена работать с теми, кто не боится открывать для себя новые грани вокального искусства и идти на риск ради творческого роста.
Шоу «Голос» — это российская версия популярного международного формата The Voice, который был предложен голландским продюсером. С момента своего дебюта в октябре 2012 года проект завоевал огромную популярность среди зрителей. Он регулярно привлекает внимание как талантливых музыкантов, так и поклонников различных ТВ-жанров.
Кроме того, в рамках «Голоса» с 2014 года существует детская версия «Голос. Дети», а с 2018 года выходит специальный проект «Голос. 60+», в котором участвуют вокалисты старшего возраста, показывающие, что искусство не имеет возрастных границ.
Напомним, недавно стало известно, чего добились 30 лучших участников шоу «Голос. Дети» после проекта. Редакция Life.ru проанализировала карьеру самых успешных из них за последние 10 лет.