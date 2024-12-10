Оперная певица Хибла Герзмава станет наставницей в новом сезоне шоу «Голос»

«Первый канал» начал съёмки нового сезона вокального шоу «Голос». Одним из наставников в этом сезоне станет знаменитая российская оперная певица Хибла Герзмава. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу телеканала.

«Голос» продолжает обновлять состав наставников, и на этот раз кресло одного из них займет Хибла Герзмава — выдающаяся артистка, чья оперная карьера вдохновляет миллионы. Её участие в проекте обещает привнести новые музыкальные краски и глубину в шоу. Как сообщает пресс-служба канала, Герзмава уже готова поделиться своим уникальным опытом и профессиональными знаниями с участниками.

Вместе с оперной артисткой в команде наставников будут работать другие звёзды. Уже подтвердили своё участие в шоу рэпер Баста, певица Полина Гагарина и музыкант Антон Беляев. Ведущей шоу по-прежнему останется Яна Чурикова, которая уже зарекомендовала себя в предыдущих сезонах.

Хибла Герзмава в интервью рассказала, что для неё важно передать участникам не только вокальные знания, но и философию настоящего искусства. «Настоящий певец должен петь разную музыку, быть одинаково блистательным в разных жанрах. Для этого нужно воспитать голос. Ещё важно быть тёплым на сцене, обнимать голосом, как я часто говорю моим ученикам. В чём секрет? В том, чтобы развивать гибкость голоса, чувство эстетики, умение слушать себя, умение подбирать правильный стиль и репертуар — и это главное, чему я, как наставник, хочу научить», — поделилась своим видением певица.

Герзмава также отметила, что она не ищет «форматных» певцов, ей важен индивидуальный подход к каждому участнику. В шоу «Голос» она намерена работать с теми, кто не боится открывать для себя новые грани вокального искусства и идти на риск ради творческого роста.

Шоу «Голос» — это российская версия популярного международного формата The Voice, который был предложен голландским продюсером. С момента своего дебюта в октябре 2012 года проект завоевал огромную популярность среди зрителей. Он регулярно привлекает внимание как талантливых музыкантов, так и поклонников различных ТВ-жанров.

Кроме того, в рамках «Голоса» с 2014 года существует детская версия «Голос. Дети», а с 2018 года выходит специальный проект «Голос. 60+», в котором участвуют вокалисты старшего возраста, показывающие, что искусство не имеет возрастных границ.