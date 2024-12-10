По 260 фирм в месяц: В Финляндии массово банкротятся компании

В течение 11 месяцев текущего года в Финляндии было признано банкротами 2829 компаний. Наиболее активно заявления о банкротстве подавали предприятия, работающие в таких сегментах, как строительство, оптовая и розничная торговля, а также услуги по размещению и общественному питанию, сообщает издание Kauppalehti.

По сравнению с 2023 годом показатель банкротств в Финляндии увеличился на 12,4%. В прошлом году было инициировано 2517 банкротств, в то время как в 2022 году зафиксировано 2189 случаев. В текущем же году в Финляндии в среднем по 260 компаниям ежемесячно запускали процедуру банкротства. Если не произойдут значительные изменения в экономической ситуации, то к концу декабря число признанных банкротами фирм может достигнуть примерно 3100, отмечают аналитики.