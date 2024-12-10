Гендиректора российского пивзавода задержали за неуплату налогов на 3 млрд рублей

В Ульяновске силовики задержали гендиректора пивоваренной компании «Трёхсосенский» Михаила Родионова, которого подозревают в уклонении от уплаты налогов и других преступлениях. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Самарской области.

«В рамках расследования уголовного дела, возбуждённого по признакам состава преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств приобретённых преступным путём в особо крупном размере), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), в качестве подозреваемого задержан гендиректор пивоваренной компании Ульяновска», — говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, с 2017 по 2022 год бизнесмен уклонился от уплаты налогов на общую сумму свыше трёх миллиардов рублей путём предоставления в налоговый орган деклараций с включёнными заведомо ложными сведениями. Кроме того, Родионов заключал фиктивные договоры, занижал сумму налогооблагаемой базы и завышал расходы по сделкам. Также директор компании от имени подконтрольных организаций приобретал на деньги, полученные в результате уклонения от уплаты налогов, ценные бумаги и выдавал займы. Тем самым Родионов легализовал свыше шести миллионов рублей.

На имущество подозреваемого уже наложен арест на сумму более трёх миллиардов рублей. В ближайшее время решится вопрос об аресте предпринимателя.