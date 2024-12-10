Огромное дерево рухнуло и насмерть придавило двух туристок на Бали

Огромное дерево упало на туристов в популярном балийском заповеднике «Лес обезьян» в Убуде, придавив нескольких человек. Погибли две путешественницы из Франции и Южной Кореи, сообщает Bali Post.

Кадры с места падения дерева в «Лесу обезьян». Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ uspopfact

От падения деревьев погибли 32-летняя француженка Жюстин Кристин и 42-летняя кореянка Ким Хёын. Серьёзные травмы также получил турист из Южной Кореи Ли Сунни. По словам гендиректора «Леса обезьян», упавшим деревом оказался баньян, растущий около храма. Стоит отметить, что падение деревьев — частая ситуация в сезон дождей на Бали, поэтому местные власти рекомендуют соблюдать осторожность.