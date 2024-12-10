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10 декабря, 19:15

Ад на земле: Малибу стал похож на преисподнюю из-за мощного пожара — видео

SHOT: Лесной пожар площадью 900 гектаров охватил Малибу, началась эвакуация

Мощный лесной пожар разбушевался на окраинах города Малибу, расположенного на западе округа Лос-Анджелес в Калифорнии. Власти эвакуируют 12 тысяч человек из зоны бедствия, передаёт SHOT.

Возгорание началось днём 9 декабря и быстро распространилось по горам, охватив почти 900 гектаров. Пламя уже подобралось к одному из самых богатых районов, где проживают голливудские звёзды и миллионеры. Сильный ветер способствует быстрому распространению огня. Местные власти распорядились эвакуировать жителей центральной и восточной частей города. Зону бедствия покинут более 12 тысяч человек.

Малибу охвачен мощным пожаром. Видео © Telegram / Disaster News

На данный момент точной информации о пострадавших нет, ущерб будет подсчитан после того, как пожарные справятся с огнём.

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Появилось видео с места горящего Коптевского рынка в Москве

Тем временем в Чувашии произошёл крупный пожар на мясоперерабатывающем заводе. В момент возгорания в цехе находились семь работников. Шестеро из них успели покинуть здание самостоятельно, а одного эвакуировали пожарные.

Обложка ©

Telegram / Disaster News

Анатолий Цейко
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