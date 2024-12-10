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Регион
10 декабря, 20:12

Ан-2 с пассажирами на борту совершил жёсткую посадку на Ямале

Повреждения самолёта после посадки. Обложка © Telegram / Представитель Росавиации

Повреждения самолёта после посадки. Обложка © Telegram / Представитель Росавиации

Пассажирский самолёт Ан-2, принадлежащий авиакомпании «Мобил Авиа», 10 декабря совершил жёсткую посадку вблизи площадки Тамбей на Ямале. Воздушное судно приземлилось примерно в километре от аэродрома, сообщили в Росавиации.

На борту находились восемь человек: два члена экипажа и шесть пассажиров. По предварительным данным, никто из них не получил травм. Повреждениями отделался лишь сам самолёт.

Росавиация классифицировала инцидент как авиационную аварию. Для выяснения обстоятельств создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Тюменского межрегионального территориального управления Росавиации.

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Экстренную посадку в Новосибирске недавно пришлось совершить и самолёту, выполнявшему рейс Томск – Пхукет. Причиной произошедшего стала неисправность воздушного судна. Пассажиров доставили в пункт назначения резервным бортом.

Тимур Хингеев
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