Ан-2 с пассажирами на борту совершил жёсткую посадку на Ямале

Пассажирский самолёт Ан-2, принадлежащий авиакомпании «Мобил Авиа», 10 декабря совершил жёсткую посадку вблизи площадки Тамбей на Ямале. Воздушное судно приземлилось примерно в километре от аэродрома, сообщили в Росавиации.

На борту находились восемь человек: два члена экипажа и шесть пассажиров. По предварительным данным, никто из них не получил травм. Повреждениями отделался лишь сам самолёт.

Росавиация классифицировала инцидент как авиационную аварию. Для выяснения обстоятельств создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Тюменского межрегионального территориального управления Росавиации.