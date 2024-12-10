Ан-2 с пассажирами на борту совершил жёсткую посадку на Ямале
Повреждения самолёта после посадки. Обложка © Telegram / Представитель Росавиации
Пассажирский самолёт Ан-2, принадлежащий авиакомпании «Мобил Авиа», 10 декабря совершил жёсткую посадку вблизи площадки Тамбей на Ямале. Воздушное судно приземлилось примерно в километре от аэродрома, сообщили в Росавиации.
На борту находились восемь человек: два члена экипажа и шесть пассажиров. По предварительным данным, никто из них не получил травм. Повреждениями отделался лишь сам самолёт.
Росавиация классифицировала инцидент как авиационную аварию. Для выяснения обстоятельств создана специальная комиссия, в состав которой вошли представители Межгосударственного авиационного комитета (МАК) и Тюменского межрегионального территориального управления Росавиации.
Экстренную посадку в Новосибирске недавно пришлось совершить и самолёту, выполнявшему рейс Томск – Пхукет. Причиной произошедшего стала неисправность воздушного судна. Пассажиров доставили в пункт назначения резервным бортом.