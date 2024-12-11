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Регион
10 декабря, 21:31

МЧС: Школа вспыхнула в Подольске, огонь охватил 770 квадратных метров

В Подольске Московской области вечером 10 декабря произошёл пожар в школе №6, расположенной на Февральской улице. Подробности происшествия привели в ГУ МЧС России по региону.

На распространённых в соцсетях кадрах видно, как огонь охватывает кровлю здания и взмывает вверх яркими языками. Над местом пожара поднимаются густые клубы дыма.

Горящая кровля подольской школы. Видео © Telegram / Москвач+

Согласно последним данным, пожар удалось локализовать на площади 770 квадратных метров. На месте работают три единицы техники и 12 сотрудников МЧС. Причины возгорания пока не установлены. Информации о пострадавших также не поступало. Известно лишь, что дети в школе не обучались, так как здание проходит капитальный ремонт.

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А тем временем мощнейший лесной пожар бушует и на окраине города американских звёзд и миллионеров — Малибу. Местные власти уже приняли решение об эвакуации более 12 тысяч человек.

Обложка ©

Telegram / Москвач+

Анатолий Цейко
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