Спасся бегством: Легенду бокса Флойда Мейвезера чуть не избили в центре Лондона — видео
Флойд Мейвезер подвергся нападению в центре Лондона из-за поддержки Израиля
Знаменитый американский боксёр Флойд Мейвезер подвергся нападению во время шопинга в центре Лондона. Экс-чемпиона едва не поколотили сторонники Палестины, которые решили жёстко спросить с экс-чемпиона за публичную поддержку Израиля, сообщает The Sun.
Толпа окружила спортсмена, когда он прогуливался по ювелирному магазину в престижном районе Хаттон-Гарден. К счастью, телохранители сработали оперативно и вывели Мейвезера на улицу, где сразу же усадили в чёрный внедорожник. Недоброжелатели последовали за ним, сопровождая погоню нецензурной бранью. По данным одного из источников издания, боксер не подвергся физическому воздействию.
Попытка нападения на Мейвезера. Видео © X / FearedBuck
«В группе было около восьми-десяти человек, ещё 25 человек наблюдали за происходящим. Охрана Мейвезйера оказалась в меньшинстве. Кто-то из толпы спросил его, почему он поддерживает Израиль, на что он твёрдо ответил, что гордится поддержкой еврейского народа», — рассказал очевидец.
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ТАСС / AP / Maya Alleruzzo