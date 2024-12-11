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11 декабря, 00:31

Спасся бегством: Легенду бокса Флойда Мейвезера чуть не избили в центре Лондона — видео

Флойд Мейвезер подвергся нападению в центре Лондона из-за поддержки Израиля

Знаменитый американский боксёр Флойд Мейвезер подвергся нападению во время шопинга в центре Лондона. Экс-чемпиона едва не поколотили сторонники Палестины, которые решили жёстко спросить с экс-чемпиона за публичную поддержку Израиля, сообщает The Sun.

Толпа окружила спортсмена, когда он прогуливался по ювелирному магазину в престижном районе Хаттон-Гарден. К счастью, телохранители сработали оперативно и вывели Мейвезера на улицу, где сразу же усадили в чёрный внедорожник. Недоброжелатели последовали за ним, сопровождая погоню нецензурной бранью. По данным одного из источников издания, боксер не подвергся физическому воздействию.

Попытка нападения на Мейвезера. Видео © X / FearedBuck

«В группе было около восьми-десяти человек, ещё 25 человек наблюдали за происходящим. Охрана Мейвезйера оказалась в меньшинстве. Кто-то из толпы спросил его, почему он поддерживает Израиль, на что он твёрдо ответил, что гордится поддержкой еврейского народа», — рассказал очевидец.

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Обложка ©

ТАСС / AP / Maya Alleruzzo

Тимур Хингеев
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