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3 декабря, 01:40
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Убийцам украинских баскетболистов дали до 10 лет колонии в Германии

Погибшие украинские спортсмены Артём Козаченко и Владимир Ермаков. Обложка © Telegram / Федерація Баскетболу України

Погибшие украинские спортсмены Артём Козаченко и Владимир Ермаков. Обложка © Telegram / Федерація Баскетболу України

В Германии огласили приговор четырём подросткам, которые зарезали украинских баскетболистов Артёма Козаченко и Владимира Ермакова в Оберхаузене зимой 2024 года. Суд признал их виновными и отправил в колонию для несовершеннолетних на 8,5 и 10 лет, сообщает Stern со ссылкой на итоги заседания.

Изначально следствие считало причиной нападения неприязнь на национальной почве. Однако эта версия не подтвердилась. Выяснилось, что подростки просто хотели спровоцировать конфликт с незнакомцами. Ранее трое из них уже имели проблемы с законом. Родители одного из погибших присутствовали на суде, и обвиняемые принесли им извинения.

«Родителям сложно с этим справиться. Их дети никогда не вернутся», — заявила по окончании заседания адвокат Алиса Скальоне.

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Напомним, что трагедия произошла 11 февраля. 17-летний Владимир Ермаков скончался на месте инцидента, а спустя несколько дней в больнице умер и Артём Козаченко. Полиция оперативно задержала инициаторов поножовщины.

Илья Пушкарев
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