«Реал» потерял Мбаппе, но обыграл «Аталанту» со счётом 3:2 в Лиге чемпионов

Мадридский «Реал» одержал выездную победу над итальянской «Аталантой» в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Бергамо и завершилась с результатом 3:2.

На 10-й минуте счёт открыл Килиан Мбаппе, который забил свой 50-й мяч в турнире. Жуниор Винисиус на 56-й минуте удвоил преимущество «Реала», а Джуд Беллингем почти сразу принёс команде ещё один гол. У «Аталанты» же отличились Шарль Де Кетеларе, который забил с пенальти в добавленное к первому тайму время, и Адемола Лукман.

Игра не прошла без потерь: на 36-й минуте гости потеряли своего главного форварда в лице Мбаппе. Футболист получил травму и покинул поле, а его позицию занял Родриго.

«Реал» набрал девять очков и закрепился на 18-м месте в турнирной таблице. «Аталанта» в свою очередь заработала 11 очков и занимает девятую строчку. В следующем туре «Реал» примет «Зальцбург», а «Аталанта» сыграет со «Штурмом», за который выступает российский вратарь Даниил Худяков.