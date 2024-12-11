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11 декабря, 04:24

Боец с позывным Теан: Трофейные дроны сделали наших «птичек» неуязвимыми к РЭБ

Минобороны: Группировка «Запад» внедряет инновационные решения для FPV-дронов

В лаборатории по ремонту и модернизации дронов группировки «Запад» был внедрён новый программный продукт для FPV-дронов, который значительно повышает их эффективность в условиях радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Лаборатория дронов. Видео © Telegram / Минобороны России

В лаборатории проводятся комплексные работы по ремонту и настройке беспилотных летательных аппаратов, включая как классические коптеры, так и FPV-дроны. Здесь же активно развиваются новые технологии, направленные на повышение боевых характеристик БПЛА. В частности, внедрение защищённых прошивок позволило улучшить способность устройств преодолевать препятствия в виде РЭБ и с высокой точностью достигать заданных целей. Как отметил начальник лаборатории с позывным Теан, такие достижения стали возможными благодаря постоянному совершенствованию технологий и тщательному анализу вражеской техники.

«Мы изучаем все технические особенности коптеров противника и превосходим их на сегодняшний день. Недавно, например, внедряли новые прошивки защищенные, которые помогают FPV-дронам достигать своих целей», — отметил он.

Кроме того, в лаборатории организовано обучение для пилотов-наблюдателей и операторов FPV-дронов. Программа подготовки позволяет специалистам осваивать необходимые навыки за короткий срок, обеспечивая оперативное пополнение кадров для работы с новыми технологиями.

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А ранее Владимир Путин восхитился способностью бойцов создавать новые БПЛА прямо в зоне СВО. По словам главы государства, в России создана хорошая среда, которая может генерировать мужественных, героических и хорошо подготовленных специалистов.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Тимур Хингеев
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