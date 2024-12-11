Пожарные бессильны: Огонь продолжает «пожирать» Малибу

В американском городе Малибу продолжается борьба с крупным лесным пожаром, получившим название «Пожар Франклина». Огонь охватил уже более 1052 гектаров территории. Специалисты из Калифорнийской службы по борьбе с огнём сообщают, что локализовать пожар пока не удалось. Об этом пишет CNN.

Ситуация в Малибу. Видео © X / jasmineviel

Работу пожарных осложняет крайне низкая влажность воздуха и сильные порывы ветра, скорость которых достигает 64 км/ч. Национальная метеорологическая служба направила предупреждения о высоком риске возникновения новых очагов возгорания, охарактеризовав ситуацию как «исключительно опасную». Спасательные службы активно используют вертолёты для сброса воды на огонь, надеясь замедлить его распространение.

В связи с угрозой для жизни и здоровья местных жителей власти приняли решение об эвакуации порядка 18 тысяч человек из более 8 тысяч домов и коммерческих объектов. Из-за угрозы пожара были отменены занятия и выпускные экзамены в Университете Пеппердайн, а также введён режим чрезвычайной ситуации на территории кампуса.