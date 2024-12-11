Подразделения ВСУ в Курской области полностью деморализованы, заявил командир батальона 177-го полка морской пехоты ВС РФ с позывным Гранит. Военнослужащие противника из числа мобилизованных совершенно не заинтересованы в продолжении боевых действий, а их коллеги из элитных групп, которые прикрывают самые важные участки, терпят поражение за поражением.

Между тем 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении семерых военнослужащих ВСУ, которые вторглись на территорию Курской области. Им инкриминируется совершение теракта группой лиц, повлёкшего тяжкие последствия, что по закону может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.