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Регион
11 декабря, 04:44

«Противник деморализован»: Курская группировка ВСУ потеряла желание сражаться

Комбат Гранит: Бойцы группировки ВСУ в Курской области деморализованы

Подразделения ВСУ в Курской области полностью деморализованы, заявил командир батальона 177-го полка морской пехоты ВС РФ с позывным Гранит. Военнослужащие противника из числа мобилизованных совершенно не заинтересованы в продолжении боевых действий, а их коллеги из элитных групп, которые прикрывают самые важные участки, терпят поражение за поражением.

«В целом могу сказать, что в принципе противник деморализован», — поделился Гранит с ТАСС.

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Между тем 2-й Западный окружной военный суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении семерых военнослужащих ВСУ, которые вторглись на территорию Курской области. Им инкриминируется совершение теракта группой лиц, повлёкшего тяжкие последствия, что по закону может привести к наказанию в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Тимур Хингеев
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