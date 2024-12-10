«Оставить ВСУ без резервов»: Военные эксперты назвали цель захода ВС РФ в Сумскую область
Эксперт Литовкин: ВС РФ зашли в Сумскую область, чтобы отрезать снабжение ВСУ
Российские военные на данный момент продвигаются в Сумской области, чтобы создать буферную зону и отрезать снабжение ВСУ, дислоцирующихся в Курской области. Однако до сих пор нет точной информации о том, как далеко в данном направлении удалось зайти нашим бойцам, и сколько сил скоплено в данном участке. Об этом Life.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Мы пытаемся отрезать группировку украинских войск, которые находятся ещё у нас в Курской области, от подвоза резервов, чтобы эта группировка не получала поддержки со стороны Сум.
По словам эксперта, российские войска намерены создать буферную зону, чтобы со стороны Сум ВСУ не стреляли и не запускали беспилотники по Курской области. Похожее мнение высказал полковник Михаил Тимошенко, пояснивший, что действия, которые сейчас предпринимаются в Сумской области, помогут нашим бойцам в Курской области заполучить преимущество на линии соприкосновения и как можно скорее выбить противника с насиженных позиций. Однако пока сложно прогнозировать успехи ВС РФ на данном направлении, так как нет крупных результатов.
«Это создаст условия, когда противник будет вынужден войска отводить. Потому что нечем кормить, снабжать и обеспечивать. Так вот, возникает дальше такой вопрос. А мы на каком участке вошли в Сумскую область? И на какую глубину? Никто сейчас вам не скажет этого. Я думаю, что даже те, кто командует там сейчас, чешут загребки и думают, чёрт возьми, а вот докуда мы дошли?», — прокомментировал военный эксперт.
Напомним, ранее стало известно, что после освобождения посёлка Плехово в курском приграничье российские войска продвинулись до границы и вошли в Сумскую область Украины. Также известно, что там был ликвидирован подполковник ВСУ Эдуард Кравченко, который руководил вторжением киевского режима на территорию Курской области.
ТАСС / Алексей Коновалов