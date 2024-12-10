«Оставить ВСУ без резервов»: Военные эксперты назвали цель захода ВС РФ в Сумскую область

Российские военные на данный момент продвигаются в Сумской области, чтобы создать буферную зону и отрезать снабжение ВСУ, дислоцирующихся в Курской области. Однако до сих пор нет точной информации о том, как далеко в данном направлении удалось зайти нашим бойцам, и сколько сил скоплено в данном участке. Об этом Life.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Мы пытаемся отрезать группировку украинских войск, которые находятся ещё у нас в Курской области, от подвоза резервов, чтобы эта группировка не получала поддержки со стороны Сум. Виктор Литовкин Военный эксперт, полковник в отставке

По словам эксперта, российские войска намерены создать буферную зону, чтобы со стороны Сум ВСУ не стреляли и не запускали беспилотники по Курской области. Похожее мнение высказал полковник Михаил Тимошенко, пояснивший, что действия, которые сейчас предпринимаются в Сумской области, помогут нашим бойцам в Курской области заполучить преимущество на линии соприкосновения и как можно скорее выбить противника с насиженных позиций. Однако пока сложно прогнозировать успехи ВС РФ на данном направлении, так как нет крупных результатов.