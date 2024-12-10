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Регион
10 декабря, 11:57

Боец с позывным Жека раскрыл цели операции ВС РФ в Сумской области Украины

Появились подробности продвижения российских войск в Сумской области Украины. По данным телеграм-канала Mash, за прорывом вражеской границы бойцы 810-й бригады морской пехоты, отряд специального назначения «АрБат», «Курские витязи», а также военнослужащие из 22-й бригады и 30-го полка. На днях они освободили населённый пункт Плёхово и направились в сторону Сум, отказавшись от рискованного плана форсирования реки Плёс.

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Сводка СВО. Четыре страны ЕС хотят поделить Украину, ВСУ ждут ударов по Курахову, Трамп готовит для Москвы ультиматум, 10 декабря

По данным наших коллег, основная цель этой операции — создание буферной зоны, обеспечения тылов российских войск в преддверии атак на Гусево и Суджу, а также окружение и полное блокирование украинских войск в Курской области. Об этом в беседе с Mash рассказал один из бойцов с позывным Жека.

Украинские военблогеры тем временем сообщают о «напряжённой обстановке» в селах Александрия, Владимировка и Мирополье, где российские силы заняли лесные массивы на подступах. В последний раз российские войска были в этом районе в 2022 году, после чего лишь небольшие диверсионные группы осуществляли проникновения.

Российский флаг поднят над самым высоким зданием Курахово
Российский флаг поднят над самым высоким зданием Курахово

Ранее стало известно, что после освобождения посёлка Плехово в курском приграничье российские войска продвинулись до границы и вошли в Сумскую область Украины.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Марина Фещенко
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