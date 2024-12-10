Боец с позывным Жека раскрыл цели операции ВС РФ в Сумской области Украины

Появились подробности продвижения российских войск в Сумской области Украины. По данным телеграм-канала Mash, за прорывом вражеской границы бойцы 810-й бригады морской пехоты, отряд специального назначения «АрБат», «Курские витязи», а также военнослужащие из 22-й бригады и 30-го полка. На днях они освободили населённый пункт Плёхово и направились в сторону Сум, отказавшись от рискованного плана форсирования реки Плёс.

По данным наших коллег, основная цель этой операции — создание буферной зоны, обеспечения тылов российских войск в преддверии атак на Гусево и Суджу, а также окружение и полное блокирование украинских войск в Курской области. Об этом в беседе с Mash рассказал один из бойцов с позывным Жека.

Украинские военблогеры тем временем сообщают о «напряжённой обстановке» в селах Александрия, Владимировка и Мирополье, где российские силы заняли лесные массивы на подступах. В последний раз российские войска были в этом районе в 2022 году, после чего лишь небольшие диверсионные группы осуществляли проникновения.