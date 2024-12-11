Фура с пенным перевернулась в Башкирии и осчастливила местных пивозавров
SHOT: Фура с алкоголем улетела в кювет в Башкирии, усыпав трассу пивом
Перевозящая пиво фура вылетела с дороги на участке федеральной трассы М5 «Урал» между Уфой и Самарой. В результате инцидента грузовик оказался за отбойником, а алкогольная продукция рассыпалась прямо на проезжую часть. Подробности произошедшего приводит SHOT.
Последствия ДТП в Башкирии. Видео © SHOT
По данным Telegram-канала, проезжавшие мимо водители и жители соседних деревень не стали терять редкую возможность и позаимствовали несколько ящиков.
«Добыча» с места ДТП. ФОТО © SHOT
Подобный случай недавно произошёл в Краснодарском крае, где в ДТП угодила фура с мандаринами, которые после столкновения рассыпались на дорогу. Участниками аварии также стали четыре легковушки.