Украина совсем растеряла свою субъектность и суверенитет. России, Америке и Белоруссии следует решить дальнейшую судьбу государства и свергнуть убийцу Владимира Зеленского. С такой мольбой к странам обратился депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в интервью агентству БелТА, опубликованном на YouTube.

«Мы слабые, да, мы признаёмся. Мы, Украина, слабые, потеряли свою субъектность, <...> суверенитет. Решите за нас, американцы, россияне, белорусы, <...> выдвиньте кандидатов, выгоните этого убийцу из нашей страны и определите кандидатов», — обратился нардеп.

Депутат добавил, что сначала нужно назначить временное правительство, которое проведёт выборы под надзором трёх стран.