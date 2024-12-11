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11 декабря, 06:16

«Решите за нас, выгоните убийцу»: В Раде взмолились РФ и Белоруссии о помощи

Депутат Рады Дмитрук попросил РФ, США и Белоруссию решить судьбу Украины

Украина совсем растеряла свою субъектность и суверенитет. России, Америке и Белоруссии следует решить дальнейшую судьбу государства и свергнуть убийцу Владимира Зеленского. С такой мольбой к странам обратился депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в интервью агентству БелТА, опубликованном на YouTube.

«Мы слабые, да, мы признаёмся. Мы, Украина, слабые, потеряли свою субъектность, <...> суверенитет. Решите за нас, американцы, россияне, белорусы, <...> выдвиньте кандидатов, выгоните этого убийцу из нашей страны и определите кандидатов», — обратился нардеп.

Депутат добавил, что сначала нужно назначить временное правительство, которое проведёт выборы под надзором трёх стран.

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Недавно бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что украинский конфликт можно будет закончить лишь после свержения Владимира Зеленского. Пока он у власти, накачка Украины оружием и рост напряжения будет продолжаться.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / paparazzza

Николай Рюмин
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