«Решите за нас, выгоните убийцу»: В Раде взмолились РФ и Белоруссии о помощи
Депутат Рады Дмитрук попросил РФ, США и Белоруссию решить судьбу Украины
Украина совсем растеряла свою субъектность и суверенитет. России, Америке и Белоруссии следует решить дальнейшую судьбу государства и свергнуть убийцу Владимира Зеленского. С такой мольбой к странам обратился депутат Верховной Рады Артём Дмитрук в интервью агентству БелТА, опубликованном на YouTube.
«Мы слабые, да, мы признаёмся. Мы, Украина, слабые, потеряли свою субъектность, <...> суверенитет. Решите за нас, американцы, россияне, белорусы, <...> выдвиньте кандидатов, выгоните этого убийцу из нашей страны и определите кандидатов», — обратился нардеп.
Депутат добавил, что сначала нужно назначить временное правительство, которое проведёт выборы под надзором трёх стран.
Недавно бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что украинский конфликт можно будет закончить лишь после свержения Владимира Зеленского. Пока он у власти, накачка Украины оружием и рост напряжения будет продолжаться.
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