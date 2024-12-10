Если согласиться на временное перемирие, оставив всё как есть, то Владимир Зеленский и его западные кукловоды могут использовать ситуацию для дальнейшей накачки Украины оружием, уверен бывший украинский премьер-министр Николай Азаров. По его словам, для полноценного завершения конфликта требуется свергнуть действующий киевский режим.

Азаров напомнил, что экс-президент Украины Пётр Порошенко подписал Минские соглашения, однако это не дало положительных результатов. Зеленский же ещё больше усугубил ситуацию, доведя страну до военного конфликта. Бывший премьер Незалежной считает его «недоговороспособным».

«Поменяли одного негодяя на второго — пришёл Зеленский. Изменил он их политику? Он её усугубил. <...> Так что менять надо не фигуры, с этими фигурами не о чем говорить. Нужно приводить к власти такой режим, который будет договороспособен», — подчеркнул Азаров в интервью aif.ru.