Экс-премьер предрёк скорое исчезновение украинской нации
Экс-премьер Азаров: Через несколько поколений украинцев вообще не останется
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале заявил, что украинская нация может полностью исчезнуть через несколько поколений из-за нехватки рабочей силы и массовой мобилизации. Он отметил, что демографический кризис будет только усиливаться.
«Через несколько поколений украинцев может не остаться вовсе. Украине необходимо 4,5 миллиона рабочих, и эта цифра будет расти из-за продолжающегося процесса мобилизации. Демографическая ситуация будет ухудшаться» , — написал Азаров.
По его словам, для удовлетворения потребностей рынка труда Украине придется привлекать мигрантов. Однако, как считает экс-премьер, это вряд ли будут жители постсоветских стран, поскольку они традиционно стремятся работать в России, и эта тенденция вряд ли изменится.
«Таким образом, наиболее вероятным сценарием для Украины станет привлечение людей из стран Южной и Восточной Азии, таких как Филиппины и Таиланд», — подчеркнул Азаров.
А ранее экс-премьер написал, что этой зимой Украина столкнётся с серьёзными проблемами на фоне дефицита рабочей силы из-за мобилизации. По его словам, города могут попасть в «снежный плен», жителям будет трудно подвозить топливо и еду, а это, в свою очередь, приведёт к дефициту.
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