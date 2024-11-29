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29 ноября, 08:04

Экс-премьер предрёк скорое исчезновение украинской нации

Экс-премьер Азаров: Через несколько поколений украинцев вообще не останется

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале заявил, что украинская нация может полностью исчезнуть через несколько поколений из-за нехватки рабочей силы и массовой мобилизации. Он отметил, что демографический кризис будет только усиливаться.

«Через несколько поколений украинцев может не остаться вовсе. Украине необходимо 4,5 миллиона рабочих, и эта цифра будет расти из-за продолжающегося процесса мобилизации. Демографическая ситуация будет ухудшаться» , — написал Азаров.

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Население Украины движется к полному исчезновению

По его словам, для удовлетворения потребностей рынка труда Украине придется привлекать мигрантов. Однако, как считает экс-премьер, это вряд ли будут жители постсоветских стран, поскольку они традиционно стремятся работать в России, и эта тенденция вряд ли изменится.

«Таким образом, наиболее вероятным сценарием для Украины станет привлечение людей из стран Южной и Восточной Азии, таких как Филиппины и Таиланд», — подчеркнул Азаров.

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А ранее экс-премьер написал, что этой зимой Украина столкнётся с серьёзными проблемами на фоне дефицита рабочей силы из-за мобилизации. По его словам, города могут попасть в «снежный плен», жителям будет трудно подвозить топливо и еду, а это, в свою очередь, приведёт к дефициту.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ podyom

Марина Фещенко
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