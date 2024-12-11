Под его сенью спокойнее: Российский бизнес готов поддержать производство «Орешника»

Финансовую поддержку производству «Орешника» готов оказать российский бизнес, который под его защитой чувствует себя более спокойно. Об этом журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Видео беседы было опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».

Александр Шохин о выделении средств на производство «Орешника». Видео © Telegram / Юнашев LIVE

«Многие под сенью этого «Орешника» чувствуют себя спокойно. Я думаю, что многие даже с фамилиями, не ассоциирующимися с этим растением готовы присоединиться», — заявил Шохин, говоря о поддержке производства российского ракетного комплекса со стороны предпринимателей.