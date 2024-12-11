Под его сенью спокойнее: Российский бизнес готов поддержать производство «Орешника»
Глава РСПП Шохин: Российский бизнес готов финансировать производство «Орешника»
Финансовую поддержку производству «Орешника» готов оказать российский бизнес, который под его защитой чувствует себя более спокойно. Об этом журналисту Кремлёвского пула Александру Юнашеву заявил президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Видео беседы было опубликовано в телеграм-канале «Юнашев LIVE».
Александр Шохин о выделении средств на производство «Орешника». Видео © Telegram / Юнашев LIVE
«Многие под сенью этого «Орешника» чувствуют себя спокойно. Я думаю, что многие даже с фамилиями, не ассоциирующимися с этим растением готовы присоединиться», — заявил Шохин, говоря о поддержке производства российского ракетного комплекса со стороны предпринимателей.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что сейчас необходимо совершенствовать не ядерную доктрину, а «Орешник». Благодаря такому ракетному комплексу, в применении ядерного оружия может исчезнуть необходимость. Лидер страны также подчеркнул, что сейчас Россия ведёт себя сдержанно на многих направлениях, но при необходимости может применить жёсткость.
Midjourney / Life.ru