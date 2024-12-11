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11 декабря, 06:18

Эвакуация местного населения после обстрелов ВСУ в Енакиево проходит добровольно

Замглавы Енакиево Деменков: Эвакуация населения происходит добровольно

Эвакуация местного населения в одном из районов Енакиево в ДНР носит добровольный характер. Жителей перевозят в безопасное место, где им организуют питание. Об этом рассказал замглавы муниципального образования Енакиево Александр Деменков.

«В связи с постановлением администрации городского округа Енакиево о чрезвычайной ситуации организована эвакуация района ДСК, медицинская служба, сотрудники МЧС, все силовые структуры приведены в полную готовность, если у людей есть желание эвакуироваться, организованно безопасное место, где они могут отдохнуть, (есть) питание и т.д., всё организовано, всё в рабочем режиме, всё под контролем», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».

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Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что Вооружённые силы Украины атаковали окраины города Енакиево с использованием дальнобойного высокоточного оружия. Власти приняли решение эвакуировать местных жителей из опасной зоны.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Vlasov Yevhenii

Мария Любицкая
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