Эвакуация местного населения после обстрелов ВСУ в Енакиево проходит добровольно

Эвакуация местного населения в одном из районов Енакиево в ДНР носит добровольный характер. Жителей перевозят в безопасное место, где им организуют питание. Об этом рассказал замглавы муниципального образования Енакиево Александр Деменков.

«В связи с постановлением администрации городского округа Енакиево о чрезвычайной ситуации организована эвакуация района ДСК, медицинская служба, сотрудники МЧС, все силовые структуры приведены в полную готовность, если у людей есть желание эвакуироваться, организованно безопасное место, где они могут отдохнуть, (есть) питание и т.д., всё организовано, всё в рабочем режиме, всё под контролем», — рассказал он в беседе с РИА «Новости».