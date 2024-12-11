Исследование показало, сколько компаний порадуют сотрудников 13-ой зарплатой

Всего 9% российских работодателей планируют выплатить сотрудникам 13-ую зарплату в 2024 году. Об этом гласит исследование сервиса SuperJob, результаты приводит РИА «Новости».

Около 10% предприятий планируют рассматривать вопрос с 13-ой зарплатой выборочно, ещё 63% вовсе не планируют выдавать работникам внеочередную з/п. Новогоднюю премию же выдадут 30% компаний, 22% будут поступать выборочно, а четверть от общего числа рассуждает над её необходимость. Соответствующее исследование провели с 19 ноября по 3 декабря среди тысячи организаций.