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11 декабря, 07:17

Исследование показало, сколько компаний порадуют сотрудников 13-ой зарплатой

SJ: Только 9% российских работодателей готовы заплатить 13-ую зарплату

Всего 9% российских работодателей планируют выплатить сотрудникам 13-ую зарплату в 2024 году. Об этом гласит исследование сервиса SuperJob, результаты приводит РИА «Новости».

Около 10% предприятий планируют рассматривать вопрос с 13-ой зарплатой выборочно, ещё 63% вовсе не планируют выдавать работникам внеочередную з/п. Новогоднюю премию же выдадут 30% компаний, 22% будут поступать выборочно, а четверть от общего числа рассуждает над её необходимость. Соответствующее исследование провели с 19 ноября по 3 декабря среди тысячи организаций.

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Напомним, в российском законодательстве не существует термина «13-ая зарплата». В обществе он используется для обозначения новогодней премии или бонуса. Выбор о выплате этих денег всё равно остаётся за работодателем.

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Life.ru / Kandinsky 3.1

Николай Рюмин
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